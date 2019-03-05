Появился трейлер финального сезона "Игры престолов": видео

Канал HBO представил трейлер финального сезона сериала "Игра престолов".

За полчаса трейлер в YouTube получил более 2 млн просмотров.

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Согласно ему, премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля.

Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

Ранее английская актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис Таргариен, сказала, что последний сезон всех удивит.

"Это будет масштабно, это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм. Будут некоторые вещи, которые будут шокировать людей", - заявила Кларк.

"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.