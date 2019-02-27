"Шок". Актриса Эмилия Кларк о финале "Игры престолов": видео

Английская актриса Эмилия Кларк, которая исполняет роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов", сказала, что последний сезон всех удивит. Об этом он заявила на церемонии вручения премии Оскар-2019.

Во время мероприятия журналист E! спросил у нее, что ожидает зрителей с выходом финального сезона. "Шок", - сказала она и добавила, что это будет самый интригующий сезон в истории сериала.

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"Это будет масштабно, это все, что каждый должен знать. Нам потребовалось много времени, чтобы снять этот фильм. Будут некоторые вещи, которые будут шокировать людей", - заявила Кларк.

Первая серия (из шести) последнего, восьмого сезона сериала "Игра престолов", выйдет на экраны в США 14 апреля.

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"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов.