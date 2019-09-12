Ford устроил самое массовое собрание "Мустангов" в мире - видео

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На полигоне Ford в бельгийском городе Ломмел собралось около 1 300 спорткаров Mustang

Американская компания Ford установила мировой рекорд, собрав самое массовое мероприятие, посвященное спорткарам Mustang. Видео собрания опубликовано на YouTube-канале Ford Europe

Собрание посетили 1326 "Мустангов" разных поколений и модификаций, выпускавшихся с 1964 года. 

Владельцы спорткаров участвовали в хореографическом шоу, устроенном к 55-летнему юбилею "Мустанга". 

Над полигоном также был поднят истребитель P51 Mustang, который дал название одноименному спорткару. 

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Теги: авто, ford, машины, авторынок, mustang
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