Ford устроил самое массовое собрание "Мустангов" в мире - видео

Американская компания Ford установила мировой рекорд, собрав самое массовое мероприятие, посвященное спорткарам Mustang. Видео собрания опубликовано на YouTube-канале Ford Europe.

Собрание посетили 1326 "Мустангов" разных поколений и модификаций, выпускавшихся с 1964 года.

Владельцы спорткаров участвовали в хореографическом шоу, устроенном к 55-летнему юбилею "Мустанга".

Над полигоном также был поднят истребитель P51 Mustang, который дал название одноименному спорткару.

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