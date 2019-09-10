Водитель Tesla уснул за рулем, ехал 100 км/ч на автопилоте: видео

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Очевидец инцидента пишет, что несколько раз посигналил, чтобы разбудить мужчину в соседнем авто, и, видимо, это ему удалось. Все остались живы.

В США проезжавший по платной автостраде Massachusetts Turnpike водитель заметил, что рядом едет электрокар Tesla на автопилоте: за рулем там спит мужчина. Видео Дакота Рендалл опубликовал у себя в Twitter.

"Какой-то парень буквально уснул во время движения по Mass Pike (отличное для этого место). Tesla крутые, а?" - подписал он видео.

На кадрах, снятых на скорости до 100 км/ч в штате Массачусетч, видно, что водитель уткнулся подбородком в грудь и спит, пока его автомобиль уверенно несется по трассе в режиме автопилота. Сначала Рендалл подумал, что тому плохо, но в итоге выяснилось, что он просто уснул.

Свидетель необычного инцидента не стал сообщать о нем в полицию: разбирательства не последовало.

Система автопилота Tesla имеет расширенные функции безопасности, однако в компании подчеркивают, что она не для того, чтобы спать за рулем и вообще не обращать внимания на окружающую обстановку: руки все равно нужно держать на руле.

  • В конце августа Tesla вышла на рынок страховых услуг: Tesla Insurance доступна пока только для владельцев авто в Калифорнии.
  • На днях Tesla выпустила новую версию Model 3 - она веганская.
  • Тем временем Walmart подал в суд на Tesla из-за возгорания солнечных батарей.
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Теги: tesla, автопилот
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