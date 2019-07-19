Госкино показало новый трейлер скандального фильма о Стусе: видео

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Кинолента "Запрещенный" выйдет на экраны в начале сентября

Государственное агентство по вопросам кино показало новый трейлер фильма "Запрещенный" о поэте и диссиденте Василии Стусе. Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

На экранах кинолента появится с 5 сентября. Слоган фильма: "Все, кто против террора, встаньте!". 

Стус - один из ярких представителей шестидесятников, за собственные убеждения об украинской культуре был репрессирован властями СССР, его творчество было запрещено, а он сам был осужден к длительному пребыванию в местах лишения свободы, где и погиб.

13 августа 2018 года сын поэта Дмитрий Стус отказался сотрудничать со съемочной группой. Также в прошлом году вокруг фильма разгорелся скандал из-за роли в нем проросийского политика и кума президента России Виктора Медведчука

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Видео: Dergkino Ukraine

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Теги: Василий Стус, фильмы, кино, запрещенный
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