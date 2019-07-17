Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.07.2019, 16:25

В школах теперь будут использовать украинские фильмы

В школах теперь будут использовать украинские фильмы - Фото
Фото: LIGA.net

В школах теперь будут использовать при обучении украинские художественные и документальные фильмы

Министерство образования и науки и Министерство культуры подписали меморандум о сотрудничестве, в связи с которым теперь в школах будут использовать украинские художественные и документальные фильмы. Документ подписали после заседания правительства сегодня, 17 июня, сообщает Hromadske.

Министр образования Лилия Гриневич отметила, что в Украине сейчас развивается "отличный медийный контент". "Использование украинского продукта, который является очень интересным и качественным, в образовательном процессе будет мотивировать детей и предоставит возможность интересным способом знакомиться как с культурным продуктом, так и получать пользу в образовании", - сказала она.

5 июля Гриневич заявила, что учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: образование, фильмы, школа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 