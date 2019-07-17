В школах теперь будут использовать украинские фильмы

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Министерство образования и науки и Министерство культуры подписали меморандум о сотрудничестве, в связи с которым теперь в школах будут использовать украинские художественные и документальные фильмы. Документ подписали после заседания правительства сегодня, 17 июня, сообщает Hromadske.

Министр образования Лилия Гриневич отметила, что в Украине сейчас развивается "отличный медийный контент". "Использование украинского продукта, который является очень интересным и качественным, в образовательном процессе будет мотивировать детей и предоставит возможность интересным способом знакомиться как с культурным продуктом, так и получать пользу в образовании", - сказала она.

5 июля Гриневич заявила, что учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов.