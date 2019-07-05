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05.07.2019, 14:52

Гриневич сказала, что думает о репетиторстве в школах

Гриневич сказала, что думает о репетиторстве в школах - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Минобразования сказала, что если родители хотят, чтобы с их детьми платно занимались, им нужно заключить со школой договор

Учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов. Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила в интервью Высокому замку

"Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление", - считает Гриневич.

Она добавила, что Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы. 

При этом, глава министерства допускает, что школа может проводить легальные платные уроки, в том числе индивидуальные. Для этого родители должны заключить со школой договор. 

Ранее Гриневич призвала украинцев принять участие в флешмобе и отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах. 

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Теги: лилия гриневич, реформа образования, школыобразование, репетиторство
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