Гриневич сказала, что думает о репетиторстве в школах

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Учитель не может проводить со своим учеником платные индивидуальные уроки из-за конфликта интересов. Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила в интервью Высокому замку.

"Иногда учитель не работает как нужно на уроке, чтобы дети приходили к нему на индивидуальные платные занятия. Это позорное явление", - считает Гриневич.

Она добавила, что Минобразование подготовило письма о том, что такая практика является нарушением, и разослало их в школы.

При этом, глава министерства допускает, что школа может проводить легальные платные уроки, в том числе индивидуальные. Для этого родители должны заключить со школой договор.

Ранее Гриневич призвала украинцев принять участие в флешмобе и отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах.

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