Гриневич призвала отказаться от шариков на выпускных в школах

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Министр образования Лилия Гриневич призвала украинцев принять участие в флешмобе и отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах. Об этом Гриневич написала в Facebook.

Министр считает, что "нужно иметь мужество и силу отказаться от привычек, которые разрушают мир вокруг нас".

"Каждый год в конце учебного года мы выпускаем в небо воздушные шарики, которые загрязняют наши водоемы, вредят животным и планете в целом", - написала Гриневич.

Глава Минобразования сказала, что ее внимание к проблеме привлекла общественная организация UAnimals.

"Я делюсь сама и призываю всех вас присоединиться к флешмобу # ековипускний. Его суть - отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах, а также сделать пост и рассказать о 5 причин, почему другим выпускникам, директорам, учителям и учреждениям стоит это сделать", - написала Гриневич.

Совет ЕС 21 мая одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Евросоюзе ряда одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.