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21.05.2019, 23:13

В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик

В ЕС окончательно приняли запрет на одноразовый пластик - Фото
Фото: EPA

К 2029 году девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными

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Совет ЕС сегодня, 21 мая, одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Евросоюзе ряда одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Нынешнее утверждения является заключительным этапом процедуры принятия соответствующей директивы, за которую ранее проголосовал Европарламент.

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"Одной из основных целей этой директивы является уменьшение количества пластиковых отходов, которые мы создаем. Согласно новым правилам, пластиковые тарелки, столовые приборы, трубочки для питья, держатели для воздушных шариков и ватные палочки одноразового использования будут запрещены к 2021 году", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Кроме того, к 2029 году девять из десяти использованных пластиковых бутылок должны быть собраны в мусор отсортированными. А пластиковые бутылки, имеющиеся в продаже, к 2025 году должны содержать по меньшей мере 25% материала, пригодного для переработки, а к 2030 году - 30%.

Кроме того, директива предусматривает возможность привлекать к ответственности производителей пластиковой продукции, а также - привлекать табачную отрасль к возмещению средств за утилизацию окурков.

Правительствам стран-членов ЕС дан срок в два года, чтобы привести свои национальные законодательства в соответствие с нормами.

14 мая сообщалось, что на дне Марианской впадины в Тихом океане исследователи обнаружили пластик: пакет и обертки от конфет.

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Теги: экология, пластик
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