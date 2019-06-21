Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.06.2019, 11:48

Гриневич не пустили в школу одного из городов: назвали причину

Гриневич не пустили в школу одного из городов: назвали причину - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам министра, чиновница требовала написать письмо и получить разрешение мэра города

Министра образования и науки Лилию Гриневич не пустили во львовскую школу поговорить с тренерами "Новой украинской школы" и проверить внедрение реформы. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, чиновница требовала написать письмо и получить разрешение мэра.

"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщества учителей, директоров, тренеров новой украинской школы (НУШ, - ред.) вокруг реформы, потому что мы все ответственны за успех и продолжение НУШ", - добавила Гриневич.

Она уточнила, что из каждого города и школы привозит в Минобразования замечания к внедрению реформы - по обучению учителей, качества закупленного оборудования, методической поддержки школ.

"Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита это будет неудобно", - подчеркнула Гриневич.

С 1 сентября 2018 года все первоклассники начали учиться по новому государственному стандарту для начальной школы, чтобы поддержать на этом пути педагогов, МОН запустило масштабное повышение квалификации учителей.

28 мая 2019 года Гриневич призвала украинцев принять участие в флешмобе и отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Львов, школа, лилия гриневич, реформа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 