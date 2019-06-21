Гриневич не пустили в школу одного из городов: назвали причину

Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министра образования и науки Лилию Гриневич не пустили во львовскую школу поговорить с тренерами "Новой украинской школы" и проверить внедрение реформы. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, чиновница требовала написать письмо и получить разрешение мэра.

"Я три года постоянно в командировках, пытаясь сплотить сообщества учителей, директоров, тренеров новой украинской школы (НУШ, - ред.) вокруг реформы, потому что мы все ответственны за успех и продолжение НУШ", - добавила Гриневич.

Она уточнила, что из каждого города и школы привозит в Минобразования замечания к внедрению реформы - по обучению учителей, качества закупленного оборудования, методической поддержки школ.

"Особенно неприятно то, что это школа, в которой я была учителем биологии. Я все равно встречусь с педагогами. Они сами придут на встречу на другой площадке, хотя, учитывая логистику визита это будет неудобно", - подчеркнула Гриневич.

С 1 сентября 2018 года все первоклассники начали учиться по новому государственному стандарту для начальной школы, чтобы поддержать на этом пути педагогов, МОН запустило масштабное повышение квалификации учителей.

28 мая 2019 года Гриневич призвала украинцев принять участие в флешмобе и отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах.