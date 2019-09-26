"Ирландец" с Аль Пачино и Де Ниро: вышел официальный трейлер

Вышел первый официальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец". В эпической саге об организованной преступности в послевоенной Америке сыграют Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

В центре сюжета - ветеран Второй мировой войны Фрэнк Ширан (Де Ниро), наемный убийца, работавший на мафиозного главаря Рассела Буффалино (Джо Пеши). Фильм рассказывает о загадочном исчезновении профсоюзного босса Джимми Хоффы (Аль Пачино) и проводит зрителя по скрытым коридорам преступного мира, показывая его внутренние законы и связь с миром политики.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 1 ноября, на канале Netflix - 27 ноября.