"Ирландец" с Аль Пачино и Де Ниро: вышел официальный трейлер

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Опубликован первый официальный трейлер нового фильма Мартина Скорсезе "Ирландец"

Вышел первый официальный трейлер фильма Мартина Скорсезе "Ирландец". В эпической саге об организованной преступности в послевоенной Америке сыграют Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.

В центре сюжета - ветеран Второй мировой войны Фрэнк Ширан (Де Ниро), наемный убийца, работавший на мафиозного главаря Рассела Буффалино (Джо Пеши). Фильм рассказывает о загадочном исчезновении профсоюзного босса Джимми Хоффы (Аль Пачино) и проводит зрителя по скрытым коридорам преступного мира, показывая его внутренние законы и связь с миром политики.

Премьера фильма в кинотеатрах состоится 1 ноября, на канале Netflix - 27 ноября.

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Теги: роберт де ниро, Аль Пачино, Мартин Скорсезе, Джо Пеши
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