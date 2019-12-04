Календарь Pirelli 2020. Среди моделей - Эмма Уотсон: видео, фото

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Впервые в истории календаря Pirelli вместе с фотографиями был снят 18-минутный фильм

Итальянская компания Pirelli выпустила свой знаменитый календарь на 2020 год. В нем снялись актрисы Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Индия Мур, Клер Фой, Яра Шахиди, а также другие знаменитости. Автор снимков – фэшн-фотограф Паоло Роверси. Посмотреть на некоторые страницы календаря можно в Twitter компании.

Съемки календаря 2020 года проходили в Вероне в мае 2018 года, тема – "В поисках Джульетты". 

В процессе работы над созданием календаря, сначала актрисы рассказывали о своем видении шекспировской Джульетты, а затем для низ создавали образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pirelli (@pirelli)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pirelli (@pirelli)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pirelli (@pirelli)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pirelli (@pirelli)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pirelli (@pirelli)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Pirelli (@pirelli)

Впервые в истории календаря Pirelli вместе с фотографиями был снят 18-минутный фильм.

Новый календарь Pirelli состоит из 132 страниц с выдержками из "Ромео и Джульетты" и 58 цветными и черно-белыми фотографиями.

Календарь Pirelli выходит с 1964 года. До 2016 года для него снимались известные модели. Затем компания поменяла концепцию и начала выпускать календари с "влиятельными женщинами современности".

Читайте также: Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Pirelli, Эмма Уотсон, календарь, Кристен Стюарт
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Джеймс Бонд. Вышел первый трейлер "Не время умирать": видео
Джеймс Бонд. Вышел первый трейлер "Не время умирать": видео
Пожар на заводе в Судане: 23 погибших, 130 раненых - видео
Пожар на заводе в Судане: 23 погибших, 130 раненых - видео
Календарь Pirelli 2020. Среди моделей - Эмма Уотсон: видео, фото
Календарь Pirelli 2020. Среди моделей - Эмма Уотсон: видео, фото
Мнение Плюс 2% ВВП в год, или Лучшая модель рынка земли для Украины
Кабмин разрешил частную тягу на железной дороге
Транспорт Кабмин разрешил частную тягу на железной дороге
От $10 млрд до нуля: сколько Украине может стоить земельная реформа. Исследование
Продовольствие От $10 млрд до нуля: сколько Украине может стоить земельная реформа. Исследование
Популярное
фото/видео
Джеймс Бонд. Вышел первый трейлер "Не время умирать": видео
Джеймс Бонд. Вышел первый трейлер "Не время умирать": видео
Пожар на заводе в Судане: 23 погибших, 130 раненых - видео
Пожар на заводе в Судане: 23 погибших, 130 раненых - видео 16:01
Календарь Pirelli 2020. Среди моделей - Эмма Уотсон: видео, фото
Календарь Pirelli 2020. Среди моделей - Эмма Уотсон: видео, фото 15:53
Трансляция. SpaceX запускает в космос "отель для роботов" - видео
Трансляция. SpaceX запускает в космос "отель для роботов" - видео 15:40
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 