Календарь Pirelli 2020. Среди моделей - Эмма Уотсон: видео, фото

Итальянская компания Pirelli выпустила свой знаменитый календарь на 2020 год. В нем снялись актрисы Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Миа Гот, Индия Мур, Клер Фой, Яра Шахиди, а также другие знаменитости. Автор снимков – фэшн-фотограф Паоло Роверси. Посмотреть на некоторые страницы календаря можно в Twitter компании.

Съемки календаря 2020 года проходили в Вероне в мае 2018 года, тема – "В поисках Джульетты".

В процессе работы над созданием календаря, сначала актрисы рассказывали о своем видении шекспировской Джульетты, а затем для низ создавали образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pirelli (@pirelli) 3 Дек 2019 в 10:21 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pirelli (@pirelli) 3 Дек 2019 в 10:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pirelli (@pirelli) 3 Дек 2019 в 10:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pirelli (@pirelli) 3 Дек 2019 в 10:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pirelli (@pirelli) 3 Дек 2019 в 10:34 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Pirelli (@pirelli) 3 Дек 2019 в 10:34 PST

Впервые в истории календаря Pirelli вместе с фотографиями был снят 18-минутный фильм.

Новый календарь Pirelli состоит из 132 страниц с выдержками из "Ромео и Джульетты" и 58 цветными и черно-белыми фотографиями.

Календарь Pirelli выходит с 1964 года. До 2016 года для него снимались известные модели. Затем компания поменяла концепцию и начала выпускать календари с "влиятельными женщинами современности".

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