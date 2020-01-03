Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон учредили премию Earthshot Prize, которой будут награждать тех, кто борется с изменениями климата и другими экологическими проблемами. Об этом герцоги Кембриджские сообщили в Instagram.

"Премия Earthshot Prize призвана вдохновить выдающихся людей планеты, которые решают самые серьезные проблемы Земли: чрезвычайные ситуации, с которыми сталкивается наш мир природы", - говорится в сообщении.

Герцоги планируют ежегодно избирать пять победителей, которые получат несколько миллионов фунтов стерлингов. К 2030 году принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят наградить 50 претендентов.

Победителей будут выбирать после консультации с учеными и экспертами из природоохранных организаций. Награду сможет получить как один человек, так и организация. Премию будут присуждать ученым, активистам, экономистам, общественным лидерам, правительствам, банкам, городам, странам.

Кроме денежной награды победители получат общественное признание. Первая церемония награждения состоится в 2021 году. Каждый год церемония будет проходить в разных городах.

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