Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Первая церемония награждения состоится в 2021 году

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон учредили премию Earthshot Prize, которой будут награждать тех, кто борется с изменениями климата и другими экологическими проблемами. Об этом герцоги Кембриджские сообщили в Instagram.

"Премия Earthshot Prize призвана вдохновить выдающихся людей планеты, которые решают самые серьезные проблемы Земли: чрезвычайные ситуации, с которыми сталкивается наш мир природы", - говорится в сообщении.

Герцоги планируют ежегодно избирать пять победителей, которые получат несколько миллионов фунтов стерлингов. К 2030 году принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят наградить 50 претендентов.

Победителей будут выбирать после консультации с учеными и экспертами из природоохранных организаций. Награду сможет получить как один человек, так и организация. Премию будут присуждать ученым, активистам, экономистам, общественным лидерам, правительствам, банкам, городам, странам.

Кроме денежной награды победители получат общественное признание. Первая церемония награждения состоится в 2021 году. Каждый год церемония будет проходить в разных городах.

Читайте также: Названы виды животных, исчезнувших за минувшие 10 лет

Отправить:
Распечатать:
Теги: кейт миддлтон, принц уильям, премия, экология, климат
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео
Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию
Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию
Гитлер съел единорога. Вышел трейлер фильма Кролик Джоджо: видео
Гитлер съел единорога. Вышел трейлер фильма Кролик Джоджо: видео
ТЭК Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов
ГФС подвела итоги борьбы с нелегальными АЗС
ТЭК ГФС подвела итоги борьбы с нелегальными АЗС
РФ снова оставила Беларусь без нефти. Заденет ли это Украину?
Мнение РФ снова оставила Беларусь без нефти. Заденет ли это Украину?
Популярное
фото/видео
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео
Освобожденный из плена боевиков преподаватель дал интервью: видео
Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию
Кейт Миддлтон и принц Уильям учредили премию борцам за экологию 21:17
Гитлер съел единорога. Вышел трейлер фильма Кролик Джоджо: видео
Гитлер съел единорога. Вышел трейлер фильма Кролик Джоджо: видео 18:29
Пограничники получили два вертолета из Франции: видео
Пограничники получили два вертолета из Франции: видео 14:52
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 