Кино. Комик Эдди Мерфи сыграл крестного отца рэпа: трейлер

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В картине в комедийном жанре рассказывается история жизни и карьеры музыканта Руди Рэя Мура

Netflix опубликовал на своем Youtube-канале трейлер фильма Крейга Брюэра "Меня зовут Долемайт".

В картине в комедийном жанре рассказывается история жизни и карьеры Руди Рэя Мура - которого сейчас называют крестным отцом рэпа.

В 1970-е будущий музыкант работал в магазине пластинок, где впервые услышал о сутенере по имени Долемайт. Используя это имя в качестве псевдонима, он начал выступать по клубам и быстро прославился. Его композиции отличает едкий и резкий юмор, в них рассказывается о жизни на улицах и часто упоминаются наркотики и проституток.

Руди Рей Мур был актером, комиком, музыкантом, певцом и кинопродюсером, Он наиболее известен как исполнитель главной роли в фильме "Долемайт" 1975 года, который сыграл огромную роль в развитии хип-хопа.

Актер называл себя крестным отцом рэпа, потому что многие исполнители хип-хопа использовали отрывки его записей, выступали вместе с ним или подражали ему. Среди них - Dr. Dre, Big Daddy Kane и 2 Live Crew. Snoop Dogg говорил: "Без Руди Рея Мура не было бы Snoop Dogg’а, и это действительно так".

Мур умер в 2008 году, ему был 81 год.

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Теги: кино, трейлер, эдди мерфи, долемайт
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