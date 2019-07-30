Кино и хоккей. В Украине сняли фильм о выдающихся украинцах в НХЛ

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"Сейчас, кого бы ты в Канаде ни спросил - все скажут, что украинцы внесли весомый и мощный вклад в канадский хоккей", - говорит режиссер

Весной 2020 года в Украине планируют представить документальный фильм UKЕ о выдающихся спортсменах Национальной хоккейной лиги - украинцах по происхождению. Об этом рассказал режиссер и продюсер Владимир Мула, передает Радио Свобода.

"Мы не только подтверждаем украинское происхождение наших героев, но и раскладываем на пазлы историческую составляющую - почему люди уезжали из Украины и начинали играть в хоккей", - рассказал Владимир Мула.

Героями фильма стали Орест Киндрачук (двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Филадельфии"), Джонни Буцик (участник тройки Uke Line и двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Бостона"), Кен Данейко (трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси"), Джефф Чикрун (обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга"), Эрик Нестеренко (обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго"), Брюс Драйвер (обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси") и Эдди Шах (четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Торонто").

О легенде хоккея Уэйне Гретцки расскажет его отец Уолтер, а о вратаре №1 в истории НХЛ Терри Савчуке - сын Джерри.

"Сейчас, кого бы ты в Канаде ни спросил - все до одного скажут, что украинцы внесли весомый и мощный вклад в канадский хоккей", - заявил Мула.

По словам режиссера, фильм UKЕ рассказывает неизвестные истории о легендарных хоккеистах, показывает всю тяжесть хоккея в прошлом, разницу между канадской и американской эмиграцией, а также весомый вклад украинцев в развитие НХЛ.

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Теги: кино, хоккей, нхл
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