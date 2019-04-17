Кино. Вышел новый тизер "Мстителей" с Кэп Марвел: видео

За 10 дней до выхода нового супергеройского фильма "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", киностудия Marvel представила еще один проморолик фильма. Видео опубликовано на канале Marvel Entertainment.

"До того, как мы это сделаем, мы должны выполнить одно обещание", - сказано в подписи к тизеру.

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В ролике собраны уже известные зрителю сцены из всех фильмов киновселенной и несколько новых кадров из предстоящей ленты.

Героям фильма предстоит столкнуться с суперзлодеем-титаном Таносом, чтобы изменить ход истории и спасти близких.

Премьера запланирована на 25 апреля.

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Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля 2018 года, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах. В первый уикенд проката новые "Мстители" побили рекорд для фильма-дебютанта, собрав около $630 млн в кинотеатрах по всему миру.