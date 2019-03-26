Новые "Мстители" с Кэп Марвел - рекордно длинный фильм: видео

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Фильм "Мстители: Финал" будет длится три часа и две минуты

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Новый супургеройский фильм "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), который продолжает события ленты "Мстители: Война бесконечности", станет самым продолжительным по времени фильмом киностудии Marvel и первой лентой дольше двух с половиной часов. Об этом сообщает Сomic Book.

Хронометраж блокбастера указан на сайте американской сети кинотеатров AMC Theatres в списке премьер. Он оставляет три часа и две минуты (182 минуты). 

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Режиссеры объясняют такой хронометраж необходимостью эмоционально завершить длинную историю.

На данный момент рекордсмен по длительности - "Мстители: Войны бесконечности" (два часа и 29 минут). "Первый мститель: Противостояние" длился два часа и 27 минут (147 минут), "Мстители" - два часа и 23 минуты (143 минуты) и "Мстители: Эра Альтрона" - два часа и 21 минута (141 минута).

Новый фильм киностудии Marvel "Мстители: Война бесконечности", который появился в украинском прокате с 26 апреля, за 10 или 11 дней собрал рекордные $1 млрд в кассах.  

30 апреля сообщалось, что в первый уикенд проката новые "Мстители" побили рекорд для фильма-дебютанта, собрав около $630 млн в кинотеатрах по всему миру.

Смотрите также: Кино. "Мстители: Финал" и Капитан Марвел установили рекорд: видео

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Теги: кино, видео, мстители, marvel, капитан марвел, мстители: финал
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