Кино. Вышел пятый сезон "Черного зеркала": трейлер - видео

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На стриминговом сервисе состоялась премьера сразу трех серий сериала

Вчера, 5 июня, на стриминговом сервисе Netflix  состоялась премьера всех трех серий пятого сезона культового сериала "Черное зеркало". 

"Видеоигра преображает давнюю дружбу, социальная медиакомпания сталкивается с кризисом, а подросток связывается с виртуальной версией своего кумира", - говорится в описании к сезону. 

В новом сезоне снялись Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в британском сериале "Шерлок", и певица Майли Сайрус.

"Черное зеркало" - британский телесериал-антология о влиянии медиа и технологий, созданный по сценарию Чарли Брукера.

Ранее Netflix представил трейлер фильма о музыканте Бобе Дилане. Над фильмом работает Мартин Скорсезе, который ранее снимал кино о Rolling Stones и Джордже Харрисоне. 

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Теги: Черное зеркало, Netflix, трейлер, сериал
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