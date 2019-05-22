Кино. Вышли трейлеры всех серий пятого сезона "Черного зеркала"

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Премьера всех эпизодов запланирована на 5 июня

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Стриминговый сервис Netflix представил трейлеры всех трех серий нового сезона научно-фантастического сериала-антологии о влиянии медиа и технологий "Черное зеркало". Видео опубликованы на канале Netflix в YouTube.

В новом сезоне снимаются Эндрю Скотт, известный по роли Мориарти в британском сериале "Шерлок", и певица Майли Сайрус, которая тайно снимала в Киеве клип.

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В первом эпизоде серии, которая называется Smithereens ("Осколки") рассказывается о водителе такси, во втором (Striking Vipers и Rachel) - о встрече друзьей из колледжа спустя много лет, в третьем (Jack and Ashley too) - появляется поп-звезда Майли Сайрус.

Ранее Netflix опубликовал первый официальный трейлер к пятому сезону "Черного зеркала".

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Теги: Черное зеркало, трейлер, сериал, майли сайрус, пятый сезон
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