Клип корейского бой-бэнда установил рекорд на YouTube: видео

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Клип на песню Boy with Luv музыкальной группы BTS собрал наибольшее количество просмотров на сервисе за первые 24 часа после премьеры

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Новый клип южнокорейской музыкальной группы BTS на песню Boy with Luv побил рекорд YouTube по просмотрам за первые сутки после премьеры. Об этом сообщает Forbes.

Видео за первые 24 часа просмотрели 74,6 млн раз. BTS принадлежит еще один рекорд на YouTube - они быстрее всех 100 млн просмотров менее чем за два дня. Еще неделю назад рекордсменом по этим показателям была другая южнокорейская группа - Blackpink.

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Кроме того, BTS стали первыми музыкантами из Азии, которые набрали более 5 миллиардов прослушиваний в Spotify

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Теги: рекорд, YouTube, музыка, клип, BTS
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