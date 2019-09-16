Королю блюза 94: Google посвятил дудл дню рождения Би Би Кинга

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Дудл посвящен музыканту, "принесшему блюз с хлопковых полей и уличных углов в концертные залы и арены"

Сегодняшний дудл в виде анимированного клипа поисковая система Goolge посвятила блюзмену Би Би Кингу, родившемуся 16 сентября 1925 года. Сегодня - 94 года со дня его рождения.

Поклонники называют Би Би Кинга "королем блюза". Начав карьеру фермером-арендатором, играющим на гитаре в свободное время, Райли Бенджамин Кинг стал одним из самых известных музыкантов. На его счету 10 премий Грэмми за лучший традиционный блюзовый альбом, и еще пять за другие музыкальные достижения.

"Он принес блюз с хлопковых полей и уличных углов в концертные залы и арены", - пишет Google в аннотации к дудлу.

Би Би Кинг прекратил концертную деятельность в 2014 году, в возрасте 89 лет. Умер гитарист 14 мая 2015 года.

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Теги: Google, дудл, Би Би Кинг
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