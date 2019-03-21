Искусственный интеллект и Бах: пишите свою музыку в дудле Google

Сотрудники Google написали захватывающий дудл по случаю дня рождения всемирно известного композитора Иоганна Себастьяна Баха. Любой может зайти на стартовую страницу интернет-поисковика и при помощи нехитрой интерактивной игры ощутить себя автором музыкальных произведений - создать собственную мелодию.

Алгоритм превращает набор нот, которые вы выбираете самостоятельно, в музыкальное произведение "а-ля Бах".

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Написанными "вами" музыкальными композициями затем можно делиться в соцсетях.

Программисты компании утверждают, что это первый дудл с применением основ искусственного интеллекта, если точнее - технологий машинного обучения. Программу "натаскивали" на записях хоралов Баха, в которых были удалены некоторые нотами. ИИ пытался их восстановить.

Дудл будет доступен сегодня и завтра, 21 и 22 марта.

Дудл создан сотрудниками поисковика в партнерстве с Google Magenta и Google PAIR.

Бах родился в марте 1685 года Лейпциге, который тогда входил в состав Священной Римской империи, в семье скрипача и дирижера. Когда умерли его родители, 9-летнего Баха взял под опеку старший брат-органист, который и обучил его игре на органе и клавире. Композитор оставил более 1000 разноплановых произведений. Известен как великий мастер полифонии.