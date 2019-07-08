Короны из хлеба: в Португалии прошел традиционный парад - видео

В португальском городе Томар местные жители устроили традиционное шествие с коронами из хлеба и цветов на головах, сообщает местный телеканал tvi24.

Вес каждой такой композиции – более 10 кг, они символизируют пожертвование для христиан и традиционно их несут женщины.

Шествия проходят в разных городах страны ежегодно, начиная с 16 века.

5 марта в португальском городе Торреш Ведраш (округ Лиссабон) завершился традиционный карнавал, длившийся пять дней.

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