Четвертый сезон американского комедийного научно-фантастического мультсериала для взрослых "Рик и Морти" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом говорится в официальном Twitter.
"Ноябрь. "Рик и Морти" возвращается в ноябре", - сказано в сообщении.
В основу сюжета положены приключения сумасшедшего, но гениального, ученого-алкоголика Рика и его внука - школьника Морти.
Они вдвоем постоянно попадают в космические передряги и не лишены черного юмора.
Мультсериал начался с хулиганской анимационной пародии на серию фильмов "Назад в будущее" в 2013 году. До 2017 года вышло уже три сезона, в каждом из которых по 10 серий.
Фото: Twitter