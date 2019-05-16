Четвертый сезон американского комедийного научно-фантастического мультсериала для взрослых "Рик и Морти" выйдет в ноябре 2019 года. Об этом говорится в официальном Twitter.

"Ноябрь. "Рик и Морти" возвращается в ноябре", - сказано в сообщении.

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В основу сюжета положены приключения сумасшедшего, но гениального, ученого-алкоголика Рика и его внука - школьника Морти.

Они вдвоем постоянно попадают в космические передряги и не лишены черного юмора.

Мультсериал начался с хулиганской анимационной пародии на серию фильмов "Назад в будущее" в 2013 году. До 2017 года вышло уже три сезона, в каждом из которых по 10 серий.

Фото: Twitter