Музыка. Британская группа сняла клип в киевской маршрутке: видео

Британская группа Editors презентовала новое видео на песню Frankenstein, снятое в Киеве.

В частности, в клипе можно увидеть площадь Победы, спальный квартал (возможно, в районе Позняков), остановки общественного транспорта, а также желтые автобусы "Богдан", в которых передвигаются обычно жители столицы.

Editors были основаны в 2002 году. В дискографии группы - шесть альбомов. В Украине группа выступала на фестивале ZaxidFest в 2017 году.

Ранее стало известно, что американская певица Мадонна выпустила новый альбом "Madame X". Это ее первый альбом за четыре года.