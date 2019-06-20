Музыка. Британская группа сняла клип в киевской маршрутке: видео

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В клипе можно увидеть также площадь Победы, киевский спальный квартал и остановки общественного транспорта

Британская группа Editors презентовала новое видео на песню Frankenstein, снятое в Киеве.

В частности, в клипе можно увидеть площадь Победы, спальный квартал (возможно, в районе Позняков), остановки общественного транспорта, а также желтые автобусы "Богдан", в которых передвигаются обычно жители столицы.

Editors  были основаны в 2002 году. В дискографии группы - шесть альбомов. В Украине группа выступала на фестивале ZaxidFest в 2017 году.

Ранее стало известно, что американская певица Мадонна выпустила новый альбом "Madame X". Это ее первый альбом за четыре года. 

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Теги: видео, музыка, клип, Editors
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