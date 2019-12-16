Музыка. Группа Queen выпустила клип о Рождестве и животных: видео

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Авторы композиции Брайан Мэй и Роджер Тейлор

Легендарная рок-группа Queen выпустила анимационный клип на песню Thank God It’s Christmas, написанную в 1984 году. Сингл вошел в сборник Greatest Hits III.

Композицию написали Брайан Мэй и Роджер Тейлор, им же принадлежит и идея клипа. 

"По иронии судьбы, Рождество для многих из нас – очень напряженное время. Столько эмоций, радостных воспоминаний о прошедшем Рождестве, восхищенных детей и ответственных взрослых / родителей. Это большое облегчение, когда это наконец происходит", – сказал Тейлор.

"Видео идет немного дальше и включает в себя тонкое напоминание о том, что мы, люди, должны чувствовать ответственность за благополучие ВСЕХ существ на Земле – не только ради нашей собственной выгоды и благополучия наших внуков, но и из уважения прав самих животных", – добавил Мэй.

  • 11 декабря сообщалось, что стрим-сервис Netflix совместно со студией Gaumont сделают мультфильм по детской книге Пола Маккартни "Высоко в облаках".

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Теги: Queen, музыка, клип
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