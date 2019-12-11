Beatles навсегда. Netflix взял в оборот Пола Маккартни

Пол Маккартни (Фото: EPA)

Стрим-сервис Netflix совместно со студией Gaumont сделают мультфильм по детской книге Пола Маккартни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сказочная повесть "Высоко в облаках" вышла в 2005 году, ее написал Маккартни в соавторстве с писателем Филипом Ардой и мультипликатором Джеффом Данбаром. В книге рассказывается о бельчонке по имени Виррел, который случайно присоединился к группе зверюшек-повстанцев, объединившихся против сладкоголосого тирана совы, которая ворует голос у каждого, кто поет лучше ее.

Режиссерское кресло предложили номинанту на премию Оскар Тимоти Рекарту ("Путеводная звезда"), а сценарий напишет - Джон Крокер ("Приключения Паддингтона 2").

В мультфильме прозвучат оригинальные песни Beatles. Дату выхода пока не называют.

В начале ноября сообщалось, что неунывающий губка Боб и его друзья получат третий полнометражный фильм, в котором Киану Ривз сыграет растение . Проект называется The SpongeBob Movie: Sponge on the Run.

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