Дети будут в восторге. Вышла украинская мульт-колыбельная: видео

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Анимационный видеоклип сделан при поддержке Украинского культурного фонда

В Youtube появился мультфильм-колыбельная "Колискова країна. Київ", созданный при поддержке Украинского культурного фонда. 

В сопровождающем клип тексте указано, что исполняет песню Alina Haieva, вокал Wahomo, композитор Poe Radun, режиссер анимации Борис Волков.

В клипе колыбельную сопровождает мультфильм о двух детях, которые играли вечером дома, а потом полетели путешествовать по ночному Киеву на сказочных рыбе и птице. Во время этой удивительной прогулки дети познакомились с волшебными животными и увидели магические растения. 

В начале ноября cоздатели мультсериала "Книга - мандрівка. Україна" представили новую серию проекта, которая рассказывает историю писателей, режиссеров, драматургов, поэтов, художников, сценографов - целой плеяды деятелей культуры, которые всего за десять лет своего творчества подняли Украину на высочайший уровень.

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Теги: мультфильм, дети
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