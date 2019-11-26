Дети будут в восторге. Вышла украинская мульт-колыбельная: видео

В Youtube появился мультфильм-колыбельная "Колискова країна. Київ", созданный при поддержке Украинского культурного фонда.

В сопровождающем клип тексте указано, что исполняет песню Alina Haieva, вокал Wahomo, композитор Poe Radun, режиссер анимации Борис Волков.

В клипе колыбельную сопровождает мультфильм о двух детях, которые играли вечером дома, а потом полетели путешествовать по ночному Киеву на сказочных рыбе и птице. Во время этой удивительной прогулки дети познакомились с волшебными животными и увидели магические растения.

В начале ноября cоздатели мультсериала "Книга - мандрівка. Україна" представили новую серию проекта, которая рассказывает историю писателей, режиссеров, драматургов, поэтов, художников, сценографов - целой плеяды деятелей культуры, которые всего за десять лет своего творчества подняли Украину на высочайший уровень.

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