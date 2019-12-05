"Мы должны быть сильными". Disney трейлер к фильму Мулан: видео

Студия Walt Disney выпустила трейлер к игровому фильму - ремейку популярного анимационного фильма "Мулан". Мультфильм вышел в 1998 году и только в кинопрокате заработал $304 млн.

Действие мультфильма происходит во время нападения на Китай воинственного племени гуннов. Переодевшись в доспехи отца, Мулан присоединяется к воинам-мужчинам и отправляется в поход к подножию заснеженных гор. Ее сопровождает забавный болтливый дракончик Мушу.

В игровом фильме сюжет прежний, только дракончика заменили на феникса.

Режиссер картины Ники Каро, роль Мулан досталась звезде "Запретного царства" Лю Ифэй. Императора Китая сыграет Джет Ли, а Донни Йен исполнит роль капитана Танга, командира и учителя Мулан.

В украинском прокате "Мулан" стартует 26 марта 2020 года.

Дублированный трейлер:

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