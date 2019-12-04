Джеймс Бонд. Вышел первый трейлер "Не время умирать": видео

Создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" опубликовали первый трейлер картины.

К роли британского супершпиона вернулся Дэниел Крэйг. Также в картине играют Райф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Образ злодея в новой части бондианы воплотит звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

По сюжету фильма, Джеймс Бонд отдыхает на Ямайке, но вынужден прекратить отпуск по просьбе своего старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ. Нужно спасти похищенного ученого и, как оказалось, это совсем непросто.

Создатели опубликовали несколько вариантов трейлера - на разных языках. В том числе на русском:

Мировая премьера фильма запланирована на 2 апреля 2020 года.

21 ноября стало известно, что по завершении работы над фильмом "Не время умирать" актер Дэниел Крэйг намерен окончательно оставить роль супершпиона Джеймса Бонда.

Читайте также: Джеймс Бонд. Опубликованы постеры с главными героями фильма: фото