Джеймс Бонд. Опубликованы постеры с главными героями фильма: фото

Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда (Фото: twitter.com/007)

Накануне выхода первого трейлера нового фильма про суперагента британской разведки Джеймса Бонда, который называется "Не время умирать" (No Time To Die), создатели картины опубликовали в Twitter шесть постеров с главными героями франшизы.

В среду, 4 декабря, обещают показать полноценный трейлер "Не время умирать".

В 25-м фильме к роли британского супершпиона вернулся Дэниел Крэйг. Также в картине играют Райф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Образ злодея в новой части бондианы воплотит звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

По сюжету фильма, Джеймс Бонд отдыхает на Ямайке, но вынужден прекратить отпуск по просьбе своего старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ. Нужно спасти похищенного ученого и, как оказалось, это совсем непросто.

Премьера фильма запланирована на 2 апреля 2020 года.

21 ноября стало известно, что по завершении работы над фильмом "Не время умирать" актер Дэниел Крэйг намерен окончательно оставить роль супершпиона Джеймса Бонда.

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