Джеймс Бонд. Супертрюки и новая "фишка" Aston Martin’а 007: видео

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В среду, 4 декабря, обещают показать полноценный трейлер "Не время умирать"

Авторы очередного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die) представили первый тизер картины. 

В 14-секундном ролике показаны невероятные каскадерские трюки, потрясающе красивые пейзажи, мелькает злодей, а также открыта одна из новых "фишек" знаменитого Aston Martin’а агента 007 - из-за фар автомобиля выдвигаются внушительные пулеметы.

В среду, 4 декабря, обещают показать полноценный трейлер "Не время умирать";

В 25-м фильме к роли британского супершпиона вернулся Дэниэл Крэйг. Также в картине играют Райф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Образ злодея в новой части бондианы воплотит звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

По сюжету фильма, Джеймс Бонд отдыхает на Ямайке, но вынужден прекратить отпуск по просьбе своего старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ. Нужно спасти похищенного ученого и, как оказалось, это совсем непросто.

Премьера фильма запланирована на 2 апреля 2020 года.

  • 21 ноября стало известно, что по завершении работы над фильмом "Не время умирать" актер Дэниел Крэйг намерен окончательно оставить роль супершпиона Джеймса Бонда.

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Теги: джеймс бонд, трейлер
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