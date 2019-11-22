"Наши котики". Украинцы сняли комедию о войне на Донбассе: видео

30 января 2020 года в кинотеатрах страны стартует показ фильма "Наши котики", трейлер которого опубликовали сегодня на Youtube-канале дистрибьютора.

Жанр фильма создатели определили как неполиткорректный комедийный экшн.

"2014-й, разгар гибридной войны России против Украины. Инженер, актер, футбольный тренер и продавец цветов едут добровольцами на Восток. На позициях к четверке присоединяется амбициозная журналистка для выполнения секретного задания. Ни один из них не имеет боевого опыта, ничего не знает о намерениях командования, и на территории почти не ориентируется. Впрочем, именно они становятся причиной грандиозного фиаско масштабной операции врага..." - говорится в описании к трейлеру.

Режиссер картины - Владимир Тихий. Продюсеры - Уляна Супрун, Марк Супрун.

В ролях: Дмитрий Тубольцев, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Вера Климковецкая, Ярослав Федорчук, Станислав Бжезинский.

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