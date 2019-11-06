Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Для того, чтобы сыграть гонщика Кена Майлза актер похудел на 30 кг

Знаменитый актер Кристиан Бэйл рассказал, что для роли гонщика Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" ему пришлось за шесть месяцев похудеть примерно на 30 кг, большую часть из которых он набрал для съемок в картине "Власть". Об этом сообщает Variety.

Основной причиной для столь радикальных действий стало то, что Бейл не помещался в гоночный болид, в котором его герой проводит большую часть экранного времени.

"Я должен был сидеть в машине, - говорит Бэйл. - И я не мог в чертову… эти машины сделаны не для комфорта. Они очень тесные. Так что я просто не мог в них влезть".

"Ford против Ferrari" - история группы американских инженеров и дизайнеров. В 1960-е под руководством конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были создать абсолютно новый спорткар, способный опередить Ferrari - непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

Премьера картины в Украине запланирована на 14 ноября.

Читайте также: НФЛ. Черный кот стал звездой американского футбола: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ford против Ferrari, Кристиан Бэйл
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Не мог влезть в болид. Кристиан Бэйл похудел ради роли: видео
Не мог влезть в болид. Кристиан Бэйл похудел ради роли: видео
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
Транспорт Украина запретила ввоз российских б/у вагонов
Глава Газпрома назвал условия транзита газа через Украину
ТЭК Глава Газпрома назвал условия транзита газа через Украину
Компания Укрбуд не обанкротится - Бахматов
Недвижимость Компания Укрбуд не обанкротится - Бахматов
Популярное
фото/видео
Не мог влезть в болид. Кристиан Бэйл похудел ради роли: видео
Не мог влезть в болид. Кристиан Бэйл похудел ради роли: видео
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео
Херсонская область. Названа причина мора рыбы: видео 16:27
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео
Погоня в Мариуполе: водителя задержали благодаря яме - видео 15:00
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео
США. Из мусорного контейнера вызволили медведя: видео 14:52
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 