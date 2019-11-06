Не мог влезть в болид. Кристиан Бэйл похудел ради роли: видео

Знаменитый актер Кристиан Бэйл рассказал, что для роли гонщика Кена Майлза в фильме "Ford против Ferrari" ему пришлось за шесть месяцев похудеть примерно на 30 кг, большую часть из которых он набрал для съемок в картине "Власть". Об этом сообщает Variety.

Основной причиной для столь радикальных действий стало то, что Бейл не помещался в гоночный болид, в котором его герой проводит большую часть экранного времени.

"Я должен был сидеть в машине, - говорит Бэйл. - И я не мог в чертову… эти машины сделаны не для комфорта. Они очень тесные. Так что я просто не мог в них влезть".

"Ford против Ferrari" - история группы американских инженеров и дизайнеров. В 1960-е под руководством конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и при поддержке британского гонщика Кена Майлса они должны были создать абсолютно новый спорткар, способный опередить Ferrari - непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

Премьера картины в Украине запланирована на 14 ноября.

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