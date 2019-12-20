"Не пытайся понять". В новом фильме Нолан играет временем: видео

Признанный мастер мрачных интеллектуальных экшнов режиссер Кристофер Нолан ("Начало", "Темный рыцарь", "Интерстеллар") взялся за свой, как он говорит, самый амбициозный и масштабный проект, который получил название TENET (tenet - англ. "догмат", "принцип").

Судя по опубликованному трейлеру, в картине будет активно использоваться прием манипулирования временем.

По словам Нолана, "Тенет" объединит в себе несколько жанров.

Сюжет картины не раскрывается.

В главных ролях заняты Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон и Элизабет Дебики.

Премьера картины запланирована на июль 2020 года.

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Оригинальный трейлер фильма TENET: