О соловьях и борще. Роберт Дауни-мл обратился к украинцам: видео

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В кинотеатрах Украины фильм "Дулитл" начнут показывать 9 января

Голливудский актер Роберт Дауни-младший незадолго до мировой премьеры нового фильма со своим участием "Дулитл" записал обращение к украинцам и призвал их посмотреть картину. Видео опубликовано на Youtube-канале B&H Film Distribution Company.

В кинотеатрах Украины фильм "Дулитл" начнут показывать 9 января.

В комментарии к видео говорится, что эксцентричный доктор доктор Дулиттл понимает язык животных и живет в отдаленном поместье, предпочитая их общество человеческому. Но когда судьба бросает ему вызов, Дулитл отправляется в большое путешествие навстречу удивительным приключениям вместе со всей странной разношерстной компанией.

Вместе с Дауни-мл. в фильме снимались Антонио Бандерас и Майкл Шин. Режиссер - Стивен Гейган.

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Теги: Дулитл, роберт дауни-младший
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