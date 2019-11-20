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Экранизация романа Джека Лондона появится в кинотеатрах с 20 февраля 2020 года

Опубликован трейлер приключенческого фильма "Зов предков" студии 20th Century Fox, премьера которого в кинотеатрах Украины запланирована на 20 февраля 2020 года.

"Зов предков" - это экранизация одноименного романа классика мировой литературы Джека Лондона.

В фильме изображена история жизни собаки по имени Бак, который был похищен из комфортного дома в Калифорнии и в конце концов оказался на Аляске и стал ездовой собакой - лидером упряжки. 

В картине сыграли: Харрисон Форд, Дэн Стивенс, Омар Си, Карен Гиллан, Брэдли Уитфорд и Колин Вуделл. Режиссер - Крис Сандерс, автор сценария - Майкл Грин.

Соединив живой экшн и анимацию, авторы "Зова предков" использовали современные визуальные эффекты и анимационные технологии, чтобы животные в фильме выглядели как фотореалистичные и эмоционально аутентичные персонажи.

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Теги: Зов предков, трейлер, Джек Лондон
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