"Остров фантазий". Мечты становятся кошмаром: трейлер, видео

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Это адаптация в хоррор-жанре популярного телешоу 70-х о волшебном островном курорте

Компания Sony и студия Columbia представили трейлер фильма "Остров фантазий", который представляет собой адаптацию в хоррор-жанре популярного телешоу 70-х о волшебном островном курорте.

С описании фильма говорится: "Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь тайные мечты своих гостей, приехавших на роскошный, но отдаленный тропический курорт. Но когда фантазии превращаются в кошмары, гости должны разгадать тайну острова, чтобы спастись своей жизнью".

Режиссером картины выступил Джефф Уодлоу. В ролях: Майкл Пенья (Michael Peñа), Мэгги Кью (Maggie Q), Портия Даблдэй (Portia Doubleday), Люси Хейл (Lucy Hale), Майкл Рукер (Michael Rooker), Ким Коутс (Kim Coates) и другие.

Премьера назначена на 14 февраля 2020 года.

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Теги: Остров фантазий, трейлер
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