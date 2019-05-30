Первый в истории канал YouTube собрал 100 млн подписчиков: видео

YouTube-канал с музыкой и фильмами индийской компании T-Series стал первым каналом в истории видеохостинга с более, чем 100 миллионами подписчиков.

В своем Twitter T-Series поблагодарил своих подписчиков, заявив, что канал является гордостью Индии. В ролике зафиксирован момент, когда число подписчиков на этом канале превысило 100 миллионов.

На второй по популярности канал PewDiePie, который ведет шведский блогер Феликс Чельберг, - в данный момент подписались 96 миллионов человек.

T-Series и PewDiePie соревновались за первенство и даже начали кампанию #100MillionSubscribers.

22 мая сообщалось, что видеохостинг YouTube с августа скроет точное число подписчиков. Ранее Instagram тестировал фунцкию скрытых лайков.

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