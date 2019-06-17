Пить с крысами. В Сан-Франциско появился бар с грызунами: видео

В Сан-Франциско (штат Калифорния, США) появился бар, где посетители могут выпить, играя с чистыми одомашненными крысами, сообщает The Guardian.

Бар так и называется – Rat Bar.

Отмечается, что грызуны в этом заведении – абсолютно безопасные.

Вход в неординарный бар – платный, 50 долларов. За эту плату посетители могут посмотреть часовое интерактивное шоу об истории города, включая времена золотой лихорадки, банд из китайского квартала, период чумы, а также узнать о тюрьме Алькатрас.

К шоу привлечены актеры и спецэффекты. Задумка владельцев бара – показать мрачную историю города.

24 мая сообщалось, что в Лондоне открыли нудистский бар.