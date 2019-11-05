"Плохие парни навсегда". Трейлер боевика с Уиллом Смитом: видео

Вышел новый дублированный трейлер комедийного боевика "Плохие парни навсегда" с Уиллом Смитом кинокомпании Sony Pictures.

В украинский прокат картина выйдет 23 января 2020 года.

В третьей части боевика "Плохие парни" к своей роли вернулся и Мартин Лоуренс.

Режиссерами фильма выступили Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах.

По сюжету, напарники Бернет и Лоури поссорились, Бернет ушел из полиции и стал частным сыщиком. Бывшим друзьям-детективам придется объединиться, чтобы справиться с албанским наемником, который жаждет отомстить за смерть брата.

В украинский прокат картина "Плохие парни навсегда" выйдет 23 января 2020 года.

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