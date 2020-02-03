Появился тизер сериалов о Локи, Ванде и Зимнем солдате: видео

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Все три шестисерийных сериала покажут на канале Disney+

Вчера, во время Супербоула - решающей игры Национальной футбольной лиги США в сезоне 2019 года - на экранах стадиона и по ТВ показали тизер с рекламой предстоящих сериалов киновселенной Marvel - "Локи", "ВандаВижн", а также "Сокол и Зимний солдат".

Первым в эфир осенью этого года выйдет "Сокол и Зимний солдат" с Энтони Маки и Себастьяном Стэном в главных ролях. Весной 2021-м начнут показывать "Локи" (Том Хиддлстон) и "ВандаВижн" (Элизабет Олсен, Пол Беттани).

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В "Локи" события развернутся в альтернативной временной линии с 2012 года, когда в фильме "Мстители: Финал" из-за неудачной попытки команды Мстителей забрать скипетр с Камнем Пространства Локи заполучил Тессеракт и смог сбежать.

В "Соколе..." главные герои столкнутся с последствиями "Финала", так как Уилсон получил от Роджерса статус Капитана Америки.

В "ВандаВижн" действие сериала разворачивается после завершения "Финала": события шоу будут связаны с предстоящим фильмом "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

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Теги: сериал, marvel, сокол, Локи, Зимний Солдат, Вижн, Ванда
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