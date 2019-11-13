"Мстители: Финал". Вырезанная сцена - Тони Старк с дочерью: видео

Роберт Дауни-младший (Фото, EPA)

В интернете появилась вырезанная при финальном монтаже сцена из блокбастера "Мстители: Финал". Видео опубликовано в Twitter пользователя hannah.

tony’s face through the whole thing DID THEY WANT ME TO CRY pic.twitter.com/LUVuVj8Szk (@solarspidey) November 12, 2019

Это сцена, в которой Железный человек - Тони Старк (Роберт Дауни-младший), уничтоживший Таноса и его армию с помощью Камней Бесконечности, переносится в перевалочный пункт Камня души - там его ждет будущая версия его дочери Морган (играет Кэтрин Лэнгфорд).

Сначала режиссеры блокбастера Джо и Энтони Руссо планировали включить сцену встречи в фильм, но потом решили, что она не работает: на тестовых просмотрах зрители начали путаться, и не удалось достичь ожидаемого эмоционального отклика. От сцены отказались.

Ранее был опубликован не вошедший в "Мстители: Финал" эпизод, где показано, как на поле битвы умирает от ран Тони Старк, пожертвовавший собой во время сражения с Таносом. Он прощается с Пеппер, а все герои опускаются на колено, отдавая ему дань уважения.

Читайте также: Вышло промо игры по мотивам "Мстителей" Marvel’s Avengers: видео