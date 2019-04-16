Пулитцер-2019. Махинации Трампа, голод в Йемене и соул: видео

Вчера, 15 апреля, были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии-2019 (The Pulitzer Prize-2019) - престижной американской награды в области журналистики, литературы и музыки. Список удостоившихся премии опубликован на официальном сайте.

За мастерство получили награду американские журналисты The New York Times Дэвид Барстоу, Сюзанна Крейг и Расс Бюттнер. Они писали о предполагаемых финансовых махинациях президента США Дональда Трампа.

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Их коллеги из The Wall Street Journal удостоились премии за серию материалов о том, что адвокат Трамп Майкл Коэн якобы тайно платил за молчание двум женщинам, которые утверждали, что имели интимные связи с президентом США.

Агентство Associated Press получило Пулитцеровскую премию за освещение войны в Йемене.

Журналисты Reuters - за материалы о беженцах-рохинджа в Мьянме.

Фоторепортажи сотрудника The Washington Post были отмечены после иллюстраций о голоде в Йемене.

Фотокорреспонденты Reuters получили награду за внимание к ситуации с беженцами на южной границе США.

Пулитцеровскую премию в области литературы получили писатели Ричард Пауэрс, Джеки Сибблис Дрери, Дэвид Блайт, Джеффри Стюарт, поэт Форрест Гандер, журналист Элайза Грисволд.

Награду за музыкальное произведение получила музыкант и композитор Эллен Райд.

Посмертно премии была удостоена королеве соула Арета Франклин, которая скончалась от рака. Оргкомитет отметил ее вклад в американскую музыкальную культуру.

Пулитцеровская премия - одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Основана в 1917 году.