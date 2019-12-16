Пылающая планета. Все лесные пожары за год собраны в одном видео

Ученые смонтировали видеоролик, демонстрирующий масштабы лесных пожаров, произошедших в мире в 2019 году. Они использовали данные, полученные Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды и Службой мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS). Об этом сообщает Science Alert.

"Это был очень напряженный год для CAMS в отношении мониторинга лесных пожаров. Мы внимательно следили за их интенсивностью. Даже в тех местах, где в определенное время года пожары происходят регулярно, всплески пожарной активности были неожиданно мощными", – рассказал глава CAMS Марк Паррингтон.

Наиболее продолжительные пожары были в Африке. В Анголе и на юге Демократической Республики Конго в сентябре было зарегистрировано более 10 тысяч пожаров. По оценкам экспертов, большая часть пожаров в Африке – результат традиционных методов ведения сельского хозяйства и скотоводства и затрагивает не леса, а луга и сельскохозяйственные угодья.

По оценкам CAMS, с начала 2019 года в результате пожаров в атмосферу было выброшено 6375 мегатонн углекислого газа.

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