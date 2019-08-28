Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.08.2019, 16:22

Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото

1 / 5
Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото
Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото
Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фотоОтказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото

Ранее правительство отказалось от помощи в размере $22 млн

Бразильский департамент Greenpeace опубликовал свежие фото охваченной огнем Амазонии. На снимках видны огромные языки пламени и клубы дыма, охватившие тропические леса.

Днями ранее Бразилия отказалась от помощи стран G7 в тушении лесных пожаров в Амазонии. Об этом сообщает русская служба ВВС.

Читайте также: Массовые лесные пожары в Бразилии видны из космоса: фото и видео 

Правительство отказалось от $22 млн и заявило, что европейцам лучше стоит следить за своими лесами, а бразильцы решат проблему сами. Кроме того, глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони заявил, что "Бразилия может сама научить любой народ тому, как надо защищать леса".

Читайте также: Заберите свои $22 млн. Бразилия будет сама тушить Амазонию

Отправить:
Распечатать:
Теги: пожар, g7, Бразилия, лес, лесной пожар, амазонка, Жаир Болсонару, амазония
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Названа "самая жуткая" достопримечательность в мире: фото
Названа "самая жуткая" достопримечательность в мире: фото
Материалы по теме
Заберите свои $22 млн. Бразилия будет сама тушить Амазонию
Мир Заберите свои $22 млн. Бразилия будет сама тушить Амазонию
$5 млн в огонь. Леонардо Ди Каприо хочет спасти Амазонию
Мир $5 млн в огонь. Леонардо Ди Каприо хочет спасти Амазонию
Популярное
фото/видео
Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото
Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото
В Харьковской области напали на тележурналистов - видео
В Харьковской области напали на тележурналистов - видео 15:21
"Это геноцид". Россияне подали в Гаагу на чиновников: видео
"Это геноцид". Россияне подали в Гаагу на чиновников: видео 14:45
"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото
"Реки крови". Семьи погибших в Донбассе - против РФ в G8: фото 13:41
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 