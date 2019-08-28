Отказ от $22 млн. Как Бразилия сама Амазонию "тушит" - фото

Бразильский департамент Greenpeace опубликовал свежие фото охваченной огнем Амазонии. На снимках видны огромные языки пламени и клубы дыма, охватившие тропические леса.

Днями ранее Бразилия отказалась от помощи стран G7 в тушении лесных пожаров в Амазонии. Об этом сообщает русская служба ВВС.

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Правительство отказалось от $22 млн и заявило, что европейцам лучше стоит следить за своими лесами, а бразильцы решат проблему сами. Кроме того, глава администрации президента Бразилии Оникс Лорензони заявил, что "Бразилия может сама научить любой народ тому, как надо защищать леса".

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