Radiohead из-за хакеров опубликовали неизданные записи: видео

Известная британская группа Radiohead выложила в сеть 18 часов неизданной музыки с акустическими версиями известных композиций, сделанными во время работы над альбомом OK Computer. Об этом пишет CBS News.

Сказано, что музыканты якобы "переиграли" хакеров, которые заявили, что похитили музыку и требовали выкуп. Они решили первыми выложить свои записи и не платить похитителями 150 тысяч долларов.

Музыка доступна для покупки на Bandcamp за 18 фунтов стерлингов (около 23 долларов США) в течение следующих 18 дней, а также может транслироваться бесплатно.

Radiohead - британская группа из Оксфордшира, основанная в 1985 году. Она исполняет музыку в стиле альтернативного рока.

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