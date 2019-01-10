Том Йорк о Radiohead в Зале славы рок-н-ролла: Не понимаю этого

Том Йорк (фото - ЕРА)

Лидер британской группы Radiohead Том Йорк не поедет на церемонию введения группы в Зал славы рок-н-ролла в США. Об этом он заявил в интервью изданию Variety.

Том Йорк сослался на то, что должен находиться в это время в Париже на репетиции французских пианисток Кати и Мариэль Лабек, для которых написал музыку.

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Вместе с тем он добавил, что музыканты Radiohead, как британцы, "не совсем понимают" смысл Зала славы рок-н-ролла.

"Мы не очень понимаем это как англичане. Я думаю, что наша проблема заключается в том, что каждая церемония награждения в Великобритании воняет. Мы выросли на BRIT Awards, которая похожа на пьяную автокатастрофу, с которой не хочется связываться", - сказал Том Йорк.

Однако в то же время он выразил надежду, что его саундтрек к фильму Suspirium Луки Гуаданьино будет номинирован на премию "Оскар".

"Это было бы круто, потому что это полтора года моей жизни, и я чертовски много работал над этим", - сказал музыкант.

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