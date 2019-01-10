Солист Metallica снялся в фильме о серийном убийце: тизер

На фестивале независимого кино Sundance представят фильм об американском маньяке Теде Банди, одну из ролей в котором играет солист группы Metallica Джеймс Хэтфилд. Об этом пишет Metal Hammer.

В фильме под названием "Красивый, плохой, злой" (Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile) Хэтфилд сыграл офицера полиции Боба Хэйворда.

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Роль маньяка исполнил Зак Эффрон, а одной из его жертв - Лили Коллинз.



Режиссер фильма - Джо Берлингер. Это не первая его встреча с Хэтфилдом на съемочной площадке: ранее он снял о Metallica документальный фильм под названием Some Kind Of Monster.

Фестиваль Sundance будет проходить в штате Юта с 24 января по 3 февраля.

Ранее сообщалось, что Metallica представила акустическую версию своего хита 1983 года The Four Horsemen. Первый в истории Metallica акустический альбом выйдет 1 февраля.