Metallica записала акустическую версию своего хита 1983 года

Группа Metallica представила акустическую версию своего хита 1983 года The Four Horsemen. Первый в истории Metallica акустический альбом выйдет 1 февраля, сообщает Kerrang.

Песню написал Дейв Мастейн. В оригинале она называлась The Mechanix, имела другой темп и текст.

Напомним, Мастейн ушел из группы до окончания записи первого альбома группы Kill 'em All и просил бывших коллег не использовать его материал. Но Metallica написала к композиции другой текст, добавила соло, и песня вышла под названием The Four Horsemen ("Четыре всадника").

Мастейн же включил Mechanixв оригинальном виде в первый альбом своей Megadeth - Killing Is My Business... And Business Is Good!

Акустическая версия The Four Horsemen была записана во время благотворительного концерта Helping Hands 3 ноября прошлого года. Средства от продажи акустического альбома группа перечислит в благотворительный фонд All Within My Hands. В альбом войдут 12 песен, в том числе каверы на Deep Purple и Blue Oyster Cult.